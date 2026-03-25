#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.33
557.57
5.74
Общество

Почему показатели давления бывают неверными и как это исправить

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 14:15 Фото: Zakon.kz
Многие люди получают неточные показатели артериального давления из-за неправильной позы и поведения во время его измерения, предупреждает доктор медицинских наук, терапевт Си Эм Фаяз, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалиста, разговор во время процедуры, скрещенные ноги или напряженная поза могут искажать результат на 10-15 пунктов. Также на точность влияет размер манжеты тонометра и измерение сразу после кофе, физической нагрузки или без отдыха, сообщает Times of India.

"Для корректного измерения необходимо сесть в спокойной обстановке, опереться спиной на спинку стула, поставить ноги на пол и не скрещивать их. Давление следует проверять дважды в день, делая по три измерения и фиксируя среднее значение", – советует доктор Фаяз.

Врач также напомнил, что гипертензия – "тихий убийца", поэтому давление нужно измерять хотя бы раз в полгода и обращаться к врачу при регулярных показателях выше 140 мм рт. ст.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили назвал ошибки, которые люди часто делают при измерении артериального давления, что ведет к завышенным результатам.

Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Ложная гипертония: врач объяснил, почему тонометр завышает показатели
23:08, 24 марта 2026
Ложная гипертония: врач объяснил, почему тонометр завышает показатели
Какой уровень артериального давления является смертельно опасным
19:53, 25 сентября 2023
Какой уровень артериального давления является смертельно опасным
Какие продукты повышают давление
22:31, 27 августа 2024
Какие продукты повышают давление
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-наставник "Астаны" может заменить Адиева в "Крыльях Советов"
15:05, Сегодня
Экс-наставник "Астаны" может заменить Адиева в "Крыльях Советов"
Экс-тренер сборной Казахстана Адиев навёл шороху в России после появления в Астане
14:46, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана Адиев навёл шороху в России после появления в Астане
Казахстанский волейбол воспользовался провалом "Барыса"
14:29, Сегодня
Казахстанский волейбол воспользовался провалом "Барыса"
Раз в год и Пегула стреляет: эксперт ставит на американку в бою с Рыбакиной в Майами
14:18, Сегодня
Раз в год и Пегула стреляет: эксперт ставит на американку в бою с Рыбакиной в Майами
