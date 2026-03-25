Почему показатели давления бывают неверными и как это исправить

Многие люди получают неточные показатели артериального давления из-за неправильной позы и поведения во время его измерения, предупреждает доктор медицинских наук, терапевт Си Эм Фаяз, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалиста, разговор во время процедуры, скрещенные ноги или напряженная поза могут искажать результат на 10-15 пунктов. Также на точность влияет размер манжеты тонометра и измерение сразу после кофе, физической нагрузки или без отдыха, сообщает Times of India.

"Для корректного измерения необходимо сесть в спокойной обстановке, опереться спиной на спинку стула, поставить ноги на пол и не скрещивать их. Давление следует проверять дважды в день, делая по три измерения и фиксируя среднее значение", – советует доктор Фаяз.

Врач также напомнил, что гипертензия – "тихий убийца", поэтому давление нужно измерять хотя бы раз в полгода и обращаться к врачу при регулярных показателях выше 140 мм рт. ст.

