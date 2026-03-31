Названа болезнь, которая вскоре станет главной причиной смертности

Доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи рассказала о заболевании, которое вскоре станет лидером по показателю смертности, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 31 марта 2026 года она отметила, что рак в ближайшие годы обгонит сердечно-сосудистые заболевания по показателю смертности.

"Несмотря на то, что рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире и, согласно прогнозам, к 2030 году он превзойдет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания. В конечном итоге это усугубляет проблему в долгосрочной перспективе", – заявила Майра Калеффи.

Страны Латинской Америки, как считает специалист, недостаточно инвестируют в профилактику, диагностику и лечение. Страны с лучшими результатами, как правило, имеют более структурированные системы лечения рака, организованные программы, большее количество специализированных центров оборудования. Это, по словам Калеффи, значительно снижает смертность.

Также она считает, что равный доступ к диагностике и соответствующему лечению станет одной из главных проблем в ближайшие десятилетия. Поэтому, как подчеркнула Калеффи, крайне необходимы стратегии профилактики, они могут существенно повлиять на эти прогнозы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме Как сменить работу без лишнего стресса: советы психотерапевта

Ранее врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала о безопасном для здоровья количестве яиц в рационе.