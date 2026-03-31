Советы

Названа болезнь, которая вскоре станет главной причиной смертности

Фото: akorda.kz
Доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи рассказала о заболевании, которое вскоре станет лидером по показателю смертности, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 31 марта 2026 года она отметила, что рак в ближайшие годы обгонит сердечно-сосудистые заболевания по показателю смертности.

"Несмотря на то, что рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире и, согласно прогнозам, к 2030 году он превзойдет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания. В конечном итоге это усугубляет проблему в долгосрочной перспективе", – заявила Майра Калеффи.

Страны Латинской Америки, как считает специалист, недостаточно инвестируют в профилактику, диагностику и лечение. Страны с лучшими результатами, как правило, имеют более структурированные системы лечения рака, организованные программы, большее количество специализированных центров оборудования. Это, по словам Калеффи, значительно снижает смертность.

Также она считает, что равный доступ к диагностике и соответствующему лечению станет одной из главных проблем в ближайшие десятилетия. Поэтому, как подчеркнула Калеффи, крайне необходимы стратегии профилактики, они могут существенно повлиять на эти прогнозы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

Как сменить работу без лишнего стресса: советы психотерапевта

Ранее врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала о безопасном для здоровья количестве яиц в рационе.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Может развиться рак": названа главная причина снижения иммунитета
13:56, 15 марта 2026
"Может развиться рак": названа главная причина снижения иммунитета
Врач назвал главные причины лишнего веса у детей
10:15, 08 июля 2023
Врач назвал главные причины лишнего веса у детей
Названы главные провокаторы кариеса
12:29, 18 марта 2026
Названы главные провокаторы кариеса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нокаутировавший обидчика казахстанского боксёра британец "превзошёл" Майка Тайсона
12:19, Сегодня
Нокаутировавший обидчика казахстанского боксёра британец "превзошёл" Майка Тайсона
Айбек Оралбай намерен повторить исторический рекорд легендарного боксёра
12:01, Сегодня
Айбек Оралбай намерен повторить исторический рекорд легендарного боксёра
Топовый казахский боксёр из Узбекистана триумфально дебютировал за Казахстан
11:37, Сегодня
Топовый казахский боксёр из Узбекистана триумфально дебютировал за Казахстан
Стало известно, сколько денег государство будет тратить на одного спортсмена в Казахстане
11:18, Сегодня
Стало известно, сколько денег государство будет тратить на одного спортсмена в Казахстане
