Новые гидроэлектростанции планируются на трех водохранилищах Казахстана

В Казахстане разрабатывается проектно-сметная документация на строительство малых гидроэлектростанций на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском водохранилище в Актюбинской области и Каракольском водохранилище в области Абай, сообщает Zakon.kz.

В настоящий момент все три проекта проходят государственную экспертизу, передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации. Также планируется разработка проектно-сметной документации еще по пяти объектам, из них три проекта – с привлечением частных инвесторов.

Работы проводятся в рамках принятой в сентябре прошлого года Дорожной карты по развитию малых гидроэлектростанций на гидротехнических сооружениях РГП "Казводхоз". На сегодня отобраны 29 объектов, пригодных для установки малых ГЭС.

"В результате реализации Дорожной карты общий объем выработки электроэнергии на гидротехнических сооружениях РГП "Казводхоз" составит 30 МВт в год. На балансе предприятия уже имеются три малые ГЭС. Они расположены на Сергеевском гидроузле в Северо-Казахстанской области, на Интумакском водохранилище в Карагандинской области и на гидроузле "Достык" на реке Хоргос", – рассказал вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

В рамках президентской инициативы "Таза Қазақстан" Министерство водных ресурсов и ирригации запустило экологическую акцию "Мөлдір бұлақ" по очистке родников по всей территории Казахстана.