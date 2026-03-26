В Казахстане повышают эффективность международно-правового сотрудничества в сфере защиты прав детей

Депутаты Сената 26 марта 2026 года ратифицировали Протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора Мурата Кадырбека, международные Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам играют ключевую роль в укреплении сотрудничества между государствами.

"Они способствуют эффективной защите прав и интересов граждан, включая несовершеннолетних детей, на территориях государств – участников Конвенции. Особое внимание уделяется вопросам защиты прав детей в части признания и исполнения судебных приказов о взыскании алиментов. Эти нормы обеспечивают международное сотрудничество, гарантируя соблюдение прав несовершеннолетних на получение алиментных выплат вне зависимости от государства проживания родителей", – сказал Кадырбек.

Ратификация протокола позволит:

устранить правовую неопределенность при исполнении судебных приказов в межгосударственных отношениях;

повысить эффективность международно-правового сотрудничества в сфере защиты прав детей;

создать условия для более быстрого и беспрепятственного исполнения судебных решений и судебных приказов, что укрепит доверие граждан к правовой системе;

обеспечить соблюдение международных стандартов в области алиментных обязательств.

"Протокол полностью соответствует действующему законодательству и международным договорам Казахстана и направлен на усиление защиты прав и интересов несовершеннолетних детей при взыскании алиментов на территориях государств – участников Конвенции", – добавил сенатор.

