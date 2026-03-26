#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
Общество

В Казахстане повышают эффективность международно-правового сотрудничества в сфере защиты прав детей

Дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 10:31 Фото: pexels
Депутаты Сената 26 марта 2026 года ратифицировали Протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора Мурата Кадырбека, международные Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам играют ключевую роль в укреплении сотрудничества между государствами.

"Они способствуют эффективной защите прав и интересов граждан, включая несовершеннолетних детей, на территориях государств – участников Конвенции. Особое внимание уделяется вопросам защиты прав детей в части признания и исполнения судебных приказов о взыскании алиментов. Эти нормы обеспечивают международное сотрудничество, гарантируя соблюдение прав несовершеннолетних на получение алиментных выплат вне зависимости от государства проживания родителей", – сказал Кадырбек.

Ратификация протокола позволит:

  • устранить правовую неопределенность при исполнении судебных приказов в межгосударственных отношениях;
  • повысить эффективность международно-правового сотрудничества в сфере защиты прав детей;
  • создать условия для более быстрого и беспрепятственного исполнения судебных решений и судебных приказов, что укрепит доверие граждан к правовой системе;
  • обеспечить соблюдение международных стандартов в области алиментных обязательств.
"Протокол полностью соответствует действующему законодательству и международным договорам Казахстана и направлен на усиление защиты прав и интересов несовершеннолетних детей при взыскании алиментов на территориях государств – участников Конвенции", – добавил сенатор.

Ранее мы писали, что в Казахстане станет проще взыскивать алименты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: