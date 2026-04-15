События

В Казахстане упростили взыскание алиментов за рубежом

Казахстан усилил правовую защиту детей в международных спорах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.


"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года", – говорится в сообщении.

Ключевым нововведением протокола является включение судебных приказов (определений о судебном приказе) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в перечень судебных актов, подлежащих признанию и принудительному исполнению на территориях государств – участников Минской конвенции:

  • унифицируется порядок подачи ходатайств о принудительном исполнении судебных приказов;
  • устанавливается перечень необходимых документов к предъявлению;
  • вводится требование о подтверждении надлежащего уведомления должника;
  • предусматривается дополнительное основание для отказа в случае ненадлежащего уведомления, что обеспечивает соблюдение процессуальных гарантий сторон.

Протокол направлен на повышение эффективности взыскания алиментов в трансграничных ситуациях и усиление защиты прав и законных интересов детей.

Ранее данную Конвенцию ратифицировали депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты.

Елена Беляева
