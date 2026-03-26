Проще взыскивать алименты станет в Казахстане

Депутаты Сената 26 марта 2026 года ратифицировали Протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Сената Евгений Больгерт, основной целью закона является обеспечение надлежащей защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей на территориях государств – участников конвенции.

"Протоколом предусматривается внесение ряда изменений. Положения конвенции распространяются не только на судебные решения, но и на судебные приказы. Судебный приказ является упрощенной формой судебного акта, применяемой в том числе при взыскании алиментов, что позволит оперативно защищать права несовершеннолетних детей. Также расширяется перечень решений, вынесенных на территории других договаривающихся сторон и подлежащих принудительному исполнению за счет включения в него судебных приказов", – сказал сенатор.

Кроме того, ст. 53 конвенции, устанавливающая порядок подачи ходатайства о разрешении принудительного исполнения решения, дополняется нормами, предусматривающими применение данного порядка также и в отношении судебных приказов.

Расширяется и перечень необходимых документов, прилагаемых к ходатайству о принудительном исполнении судебного приказа, а также дополняются основания для отказа в выдаче разрешения на принудительное исполнение.

Евгений Больгерт уточнил, что за последние 5 лет в Министерство юстиции РК поступило 102 ходатайства о признании и исполнении решений иностранных судов, из них 94 были удовлетворены, а по 8 отказано. Что касается исходящих ходатайств, за тот же период направлено 169 ходатайств, из них 153 были удовлетворены, а по 16 отклонены.

"За 2025 год 11 ходатайств поступило из Республики Узбекистан и одно из Азербайджанской Республики. Все материалы направлены в Верховный суд РК для рассмотрения вопросов о признании и последующем исполнении. Ратификация протокола позволит устранить существующие правовые пробелы при исполнении судебных приказов в трансграничных ситуациях, повысит эффективность взыскания алиментов, обеспечит более действенную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей, а также укрепит международный авторитет Казахстана как государства, последовательно гарантирующего защиту прав ребенка", – добавил депутат.

