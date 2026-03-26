В Казахстане участились факты незаконного захвата подвалов и техэтажей

Депутат Сената Бекбол Орынбасаров 26 марта 2026 года в своем депзапросе поднял проблемы в сфере жилищных отношений, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, факты захвата и отчуждения общедомового имущества стали происходить в стране все чаще.

"В последнее время на мое имя все чаще поступают обращения от ОСИ, свидетельствуя о серьезных проблемах в сфере жилищных отношений. Анализ обращений показывает, что нарушения, связанные с незаконным отчуждением и захватом общего домашнего имущества, которое по закону должно принадлежать всем собственникам на праве общей долевой неделимой собственности, приобретают особый характер. Поскольку факты самовольного переоборудования с последующей продажей общих технических этажей и подвалов становятся привычной практикой, грубо нарушающей нормы действующего законодательства и прав граждан, эта ситуация требует пристального внимания", – сказал Орынбасаров.

По его словам, это приводит к тому, что собственники лишаются доступа к критически важным инженерным сетям, насосным станциям и тепловым узлам.

"Подобные действия создают прямую угрозу безопасности зданий, кратно повышают риски возникновения аварийных ситуаций и ЧС, что несет непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, незаконная перепланировка создает избыточную нагрузку на инженерные коммуникации, которая не была предусмотрена при проектировании жилых комплексов. Представляется необходимым усилить контроль за соблюдением жилищного законодательства", – отметил он.

Ввиду этого депутат считает необходимым:

провести проверку законности отчуждения общедомового имущества и выдачу разрешений на перепланировку технических помещений;

принять меры прокурорского реагирования для признания сделок недействительными и возврата технических этажей, подвалов и паркингов в состав кондоминимума через судебные органы;

рассмотреть вопрос об усилении административной и уголовной ответственности за фальсификацию протоколов собраний собственников и незаконное завладение общим имуществом.

В 2025 году в Казахстане утвердили новые правила по управлению объектом кондоминиума.