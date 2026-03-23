Чем чревата задолженность по транспортному налогу, рассказали в ДГД

У казахстанских автовладельцев осталось меньше недели, чтобы оплатить налог на транспорт за прошлый год. В Департаменте государственных доходов предупредили: со 2 апреля к неплательщикам начнут применять меры взыскания, передает Zakon.kz.

Как пишет 23 марта 2026 года издание "Наш Костанай", жители Костанайской области не торопятся оплачивать налог на транспорт. В регионе налог должны оплатить около 170 тысяч физических лиц на общую сумму почти 3,9 млрд тенге. Срок уплаты – до 1 апреля, то есть у автолюбителей осталось чуть меньше недели.

Речь идет о налоге за 2025 год, поэтому расчет производится по действующему Налоговому кодексу. После 1 апреля к должникам начнут применять меры взыскания. Сначала будет начисляться пеня, затем материалы направят судебным исполнителям.

"На текущий момент счета закрыли меньше половины жителей", – рассказала на площадке Региональной службы коммуникаций руководитель Управления непроизводственных платежей ДГД по Костанайской области Шынар Жумабай.

При этом предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. Они распространяются, в частности, на крестьянские и фермерские хозяйства, имеющие по одному транспортному средству с объемом двигателя до 2 500 кубических сантиметров.

Также льготы действуют для людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и участников боевых действий.

На сегодня в области уже насчитывается более 4 тысяч злостных неплательщиков. В их отношении применяются различные меры – от запрета на выезд за пределы страны до ареста имущества.

В ДГД также напомнили, что проверить и оплатить налог можно через приложения банков второго уровня. В приложениях уже отображаются предстоящие платежи по налогу на транспорт, их можно оплатить заранее.

Следующая уплата налога на транспорт будет производиться до 1 апреля 2027 года уже по новому Налоговому кодексу. В частности, для автомобилей старше 10 лет ставка снизится на 30%, а для машин старше 20 лет – на 50%.

