Общество

Минтруда о повышении порогов снятия пенсионных: В ближайшее время

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 13:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 21 апреля 2026 года рассказал, почему не нужно торопиться снимать часть пенсионных накоплений из ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев сообщил, что сейчас предлагается повысить пороги для снятия части накоплений из ЕНПФ на прогнозную инфляцию.

"Мы направили проект постановления... сейчас ожидаем предложения от госорганов и уже окончательно направим на согласование. В целом мы предполагаем, что мы примем такие изменения. В ближайшее время, возможно, в следующем месяце, пороги надо повышать. Это наша позиция", – добавил он.

Такое предложение, по его словам, направлено на защиту интересов самих граждан.

"Мы считаем, что каждый гражданин должен получать достойную пенсию. За пять лет снято 5 трлн тенге. Это кредиты, это лечение, я понимаю. Но нужно думать и о будущем, чтобы при выходе на пенсию не была минимальная выплата, а была достойная пенсия. Мы не должны проедать накопления", –- резюмировал глава Минтруда.

7 апреля 2026 года сообщалось, что в Казахстане хотят пересмотреть порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. Подготовлен соответствующий проект постановления правительства.

Оксана Даирова
Читайте также
Снятие части пенсионных: глава Минтруда предлагает повысить пороги минимальной достаточности
16:58, 26 марта 2026
Снятие части пенсионных: глава Минтруда предлагает повысить пороги минимальной достаточности
Снизят ли пороги для досрочного снятия пенсионных накоплений: ответ главы Минтруда
11:30, 30 июня 2025
Снизят ли пороги для досрочного снятия пенсионных накоплений: ответ главы Минтруда
Могут ли отменить изъятие части пенсионных из ЕНПФ
17:18, 26 марта 2026
Могут ли отменить изъятие части пенсионных из ЕНПФ
