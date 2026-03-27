Общество

АФМ сделало срочное заявление про "возврат денег"

Фото: АФМ РК
Пресс-служба Агентства Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) сегодня, 27 марта 2026 года, распространила срочное обращение для граждан касательно дипфейков и "возврата денег", сообщает Zakon.kz.

В нем АФМ информирует казахстанцев о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейк с изображением официального представителя и фейковый сайт агентства.

"В распространяемых видеороликах от имени представителя агентства рассказывается история якобы пострадавшего инвестора. По сценарию, после вложения средств ему демонстрируют рост доходности, однако при попытке вывести деньги требуют оплату комиссий, налогов и "проверок". После нескольких переводов доступ к средствам так и не предоставляется. Далее утверждается, что часть денег удалось вернуть через банк и регуляторов, после чего зрителям предлагают обратиться за помощью. Кнопка "Подробнее" ведет в чат с так называемым "народным юристом", где имитируется переписка о возврате средств".Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, как отметили в ведомстве, мошенники создают фейковые страницы АФМ, где размещается информация о "возврате средств пострадавшим".

"Перейдя по ссылке, пользователям предлагается пройти опрос (например, ответить на вопрос "как давно вы потеряли свои деньги?" с вариантами ответов). После этого открывается форма, в которой необходимо указать персональные данные – имя, фамилию, номер телефона и электронную почту, а затем нажать кнопку "начать процесс возврата средств".Пресс-служба АФМ РК

Агентство обращает внимание граждан на то, что все подобные сайты, опросы и формы являются мошеннической схемой, направленной на сбор персональных данных и завладение денежными средствами граждан.

"Для проверки достоверности информации рекомендуем обращаться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания. Просим граждан проявлять бдительность, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников".Пресс-служба АФМ РК

Ранее сообщалось о казахстанке, которая нажилась на миллионы на абитуриентах. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
