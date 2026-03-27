#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
481.83
556.8
5.85
Общество

Казахстанка нажилась на миллионы на абитуриентах

задержанная за мошенничество карагандинка, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 09:41 Фото: ДП Карагандинской области
Женщину подозревают в крупном мошенничестве, связанном с предложением платной помощи при поступлении в вуз на грант, сообщает Zakon.kz.

Жертвами стали жители города Караганды.

"В дежурную часть Юго-Восточного отдела полиции начали массово поступать заявления от пострадавших, поражающие своей схожестью. Каждое обращение, словно под копирку, описывало схему обмана, где единственным варьирующимся элементом оставалась сумма причиненного ущерба. На сегодняшний день полиция зафиксировала уже 11 эпизодов преступной деятельности, общий ущерб от которых колоссален – 15 миллионов тенге", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области 27 марта 2026 года.

Подозреваемой оказалась 32-летняя жительница Караганды. Она предлагала свою "помощь" в поступлении детей в высшие учебные заведения по гранту.

По каждому поступившему заявлению сотрудники полиции возбудили уголовные дела. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Следственно-оперативная группа проверяет причастность задержанной к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

А в Шымкенте задержана женщина, продававшая несуществующие iPhone 17 Pro Max всего за 45 тысяч тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: