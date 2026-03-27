Казахстанка нажилась на миллионы на абитуриентах

Женщину подозревают в крупном мошенничестве, связанном с предложением платной помощи при поступлении в вуз на грант, сообщает Zakon.kz.

Жертвами стали жители города Караганды.

"В дежурную часть Юго-Восточного отдела полиции начали массово поступать заявления от пострадавших, поражающие своей схожестью. Каждое обращение, словно под копирку, описывало схему обмана, где единственным варьирующимся элементом оставалась сумма причиненного ущерба. На сегодняшний день полиция зафиксировала уже 11 эпизодов преступной деятельности, общий ущерб от которых колоссален – 15 миллионов тенге", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области 27 марта 2026 года.

Подозреваемой оказалась 32-летняя жительница Караганды. Она предлагала свою "помощь" в поступлении детей в высшие учебные заведения по гранту.

По каждому поступившему заявлению сотрудники полиции возбудили уголовные дела. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Следственно-оперативная группа проверяет причастность задержанной к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

А в Шымкенте задержана женщина, продававшая несуществующие iPhone 17 Pro Max всего за 45 тысяч тенге.