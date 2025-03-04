В АФМ произошли кадровые перестановки
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В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) произошел ряд кадровых перестановок. Об этом во вторник, 4 марта 2025 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе агентства.
Так, по согласованию с Администрацией президента приказом председателя Агентства назначены следующие сотрудники:
- генерал-майор Саукомбеков Саят Махметович на должность руководителя Департамента собственной безопасности;
- генерал-майор Асанбаев Еркебулан Толегенович на должность руководителя Следственного департамента;
- полковник Остроумов Руслан Игорьевич на должность руководителя Оперативного департамента;
- полковник Турганбаев Данияр Муханович на должность руководителя Департамента кадровой работы;
- подполковник Райымкулов Даурен Куатбекович на должность руководителя Департамента превенции и аналитических разработок;
- полковник Молдабеков Айдын Капарович на должность руководителя ДЭР по Мангистауской области;
- полковник Каримов Нурлан Махсотович на должность руководителя ДЭР по Атырауской области;
- полковник Булегенов Ержан Ергалиевич на должность руководителя ДЭР по области Абай;
- полковник Жунусов Арман Оразович на должность руководителя ДЭР по Восточно-Казахстанской области.
В начале января Токаев принял председателя Агентства. Тогда Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.
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