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События

В АФМ произошли кадровые перестановки

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, подписание, документы, подписание документа, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 17:06 Фото: freepik
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) произошел ряд кадровых перестановок. Об этом во вторник, 4 марта 2025 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе агентства.

Так, по согласованию с Администрацией президента приказом председателя Агентства назначены следующие сотрудники:

  • генерал-майор Саукомбеков Саят Махметович на должность руководителя Департамента собственной безопасности;
  • генерал-майор Асанбаев Еркебулан Толегенович на должность руководителя Следственного департамента;
  • полковник Остроумов Руслан Игорьевич на должность руководителя Оперативного департамента;
  • полковник Турганбаев Данияр Муханович на должность руководителя Департамента кадровой работы;
  • подполковник Райымкулов Даурен Куатбекович на должность руководителя Департамента превенции и аналитических разработок;
  • полковник Молдабеков Айдын Капарович на должность руководителя ДЭР по Мангистауской области;
  • полковник Каримов Нурлан Махсотович на должность руководителя ДЭР по Атырауской области;
  • полковник Булегенов Ержан Ергалиевич на должность руководителя ДЭР по области Абай;
  • полковник Жунусов Арман Оразович на должность руководителя ДЭР по Восточно-Казахстанской области.

В начале января Токаев принял председателя Агентства. Тогда Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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