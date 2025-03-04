В АФМ произошли кадровые перестановки

Фото: freepik

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) произошел ряд кадровых перестановок. Об этом во вторник, 4 марта 2025 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе агентства.

Так, по согласованию с Администрацией президента приказом председателя Агентства назначены следующие сотрудники: генерал-майор Саукомбеков Саят Махметович на должность руководителя Департамента собственной безопасности;

генерал-майор Асанбаев Еркебулан Толегенович на должность руководителя Следственного департамента;

полковник Остроумов Руслан Игорьевич на должность руководителя Оперативного департамента;

полковник Турганбаев Данияр Муханович на должность руководителя Департамента кадровой работы;

подполковник Райымкулов Даурен Куатбекович на должность руководителя Департамента превенции и аналитических разработок;

полковник Молдабеков Айдын Капарович на должность руководителя ДЭР по Мангистауской области;

полковник Каримов Нурлан Махсотович на должность руководителя ДЭР по Атырауской области;

полковник Булегенов Ержан Ергалиевич на должность руководителя ДЭР по области Абай;

полковник Жунусов Арман Оразович на должность руководителя ДЭР по Восточно-Казахстанской области. В начале января Токаев принял председателя Агентства. Тогда Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.

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