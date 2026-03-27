Стала известна причина встречи полиции Алматы с владельцами клубов и баров

В Алматы сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели рабочую встречу с руководителями увеселительных заведений города. Об этом сегодня, 27 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что диалог прошел на базе одного из ночных заведений и был направлен на профилактику правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.

"В ходе встречи полицейские напомнили представителям бизнеса об их ответственности за обеспечение правопорядка на вверенных объектах, а также подчеркнули важность качественного подбора персонала и недопущения к работе лиц, причастных к противоправной деятельности". Пресс-служба ДП Алматы

Отмечено, что ранее имели место факты, когда к наркопреступлениям были причастны сотрудники заведений, включая обслуживающий персонал. Такие случаи выявлялись и пресекались полицией, в том числе непосредственно на рабочих местах.

В ходе встречи стороны обсудили меры по усилению профилактики и недопущению правонарушений.

"Наша задача – не только выявлять и пресекать наркопреступления, но и предупреждать их. В этом вопросе важна ответственность самих владельцев и администраторов заведений, поскольку именно они формируют среду и несут контроль за происходящим", – подчеркнул начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Батуржан Абдумасаров.

18 марта 2026 года стало известно, что сотрудниками МВД Казахстана раскрыта транснациональная наркотическая схема. В ходе масштабной спецоперации в 11 регионах страны были задержаны десятки человек.