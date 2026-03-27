Общество

Стала известна причина встречи полиции Алматы с владельцами клубов и баров

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 10:50 Фото: pexels
В Алматы сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели рабочую встречу с руководителями увеселительных заведений города. Об этом сегодня, 27 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что диалог прошел на базе одного из ночных заведений и был направлен на профилактику правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.

"В ходе встречи полицейские напомнили представителям бизнеса об их ответственности за обеспечение правопорядка на вверенных объектах, а также подчеркнули важность качественного подбора персонала и недопущения к работе лиц, причастных к противоправной деятельности".Пресс-служба ДП Алматы

Отмечено, что ранее имели место факты, когда к наркопреступлениям были причастны сотрудники заведений, включая обслуживающий персонал. Такие случаи выявлялись и пресекались полицией, в том числе непосредственно на рабочих местах.

В ходе встречи стороны обсудили меры по усилению профилактики и недопущению правонарушений.

"Наша задача – не только выявлять и пресекать наркопреступления, но и предупреждать их. В этом вопросе важна ответственность самих владельцев и администраторов заведений, поскольку именно они формируют среду и несут контроль за происходящим", – подчеркнул начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Батуржан Абдумасаров.

18 марта 2026 года стало известно, что сотрудниками МВД Казахстана раскрыта транснациональная наркотическая схема. В ходе масштабной спецоперации в 11 регионах страны были задержаны десятки человек. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Какие заявления сделал Олжас Бектенов на заседании ЕМПС в Шымкенте
Полиция нагрянула в ночные клубы Алматы: названы причины
Полиция Алматы будет присутствовать в барах и клубах онлайн
Арина Соболенко рассказала секрет победы над Рыбакиной в Майами
Чемпион UFC "превзошёл" Конора Макгрегора
Теннисистка сборной Казахстана вышла в полуфинал турнира в Индии
Арман Царукян готовится к следующему бою UFC: подробности
