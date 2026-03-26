События

В Алматы перекроют участок важной магистрали

Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы на участке улицы Жарокова начнут работы по устройству асфальтобетонного покрытия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 26 марта 2026 года в управлении энергетики и водоснабжения, работы будет проводить подрядная организация ТОО "НКО" в рамках гарантийных обязательств после завершения реконструкции тепловых сетей. Участок проведения работы – от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского.

"Ранее на данном участке реализован проект "Реконструкция тепловых сетей от ТК 4-2 до НС "Алмагуль-Южный". Обновление инфраструктуры позволило восстановить ресурс тепломагистрали, введенной в эксплуатацию в 1984 году, а также снизить тепловые потери и аварийность", – говорится в сообщении.

Дорожные работы планируется провести с 26 марта по 5 апреля 2026 года.

Фото: акимат Алматы

Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

В связи с предстоящими работами два автобусных маршрута временно изменили схему движения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы перекроют улицу в одном из районов
17:08, 30 мая 2024
В Алматы перекроют улицу в одном из районов
Участок на проспекте Абая в Алматы перекроют на ремонт
21:10, 03 августа 2023
Участок на проспекте Абая в Алматы перекроют на ремонт
Еще несколько алматинских улиц перекроют из-за ремонта
18:18, 10 июля 2023
Еще несколько алматинских улиц перекроют из-за ремонта
Последние
Популярные
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев наградил героя Паралимпиады из Казахстана
12:29, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев наградил героя Паралимпиады из Казахстана
"Когда же это закончится?": в Африке жёстко прошлись по Намибии после очередного поражения
12:17, Сегодня
"Когда же это закончится?": в Африке жёстко прошлись по Намибии после очередного поражения
Эксперт сделал неожиданный прогноз полуфинала Рыбакина — Соболенко в Майами
11:55, Сегодня
Эксперт сделал неожиданный прогноз полуфинала Рыбакина — Соболенко в Майами
"Непоколебима": мировой теннис вознёс до небес победу Рыбакиной против американки в Майами
11:17, Сегодня
"Непоколебима": мировой теннис вознёс до небес победу Рыбакиной против американки в Майами
