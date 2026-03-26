В Алматы перекроют участок важной магистрали

В Бостандыкском районе Алматы на участке улицы Жарокова начнут работы по устройству асфальтобетонного покрытия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 26 марта 2026 года в управлении энергетики и водоснабжения, работы будет проводить подрядная организация ТОО "НКО" в рамках гарантийных обязательств после завершения реконструкции тепловых сетей. Участок проведения работы – от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского.

"Ранее на данном участке реализован проект "Реконструкция тепловых сетей от ТК 4-2 до НС "Алмагуль-Южный". Обновление инфраструктуры позволило восстановить ресурс тепломагистрали, введенной в эксплуатацию в 1984 году, а также снизить тепловые потери и аварийность", – говорится в сообщении.

Дорожные работы планируется провести с 26 марта по 5 апреля 2026 года.

Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

В связи с предстоящими работами два автобусных маршрута временно изменили схему движения.