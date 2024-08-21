Об очередном перекрытии улицы предупредили алматинцев

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка ул. Тургут Озала вводятся временные ограничения движения. Об этом рассказали в акимате мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что с 23:00 22 августа до 07:00 24 августа движение будет перекрыто на участке от пр. Райымбека до ул. Толе би. Объезд будет обеспечен по улицам Туркебаева и Ислама Каримова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате Алматы отметили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее стало известно, что в Алматы на участке одной из улиц вводится одностороннее движение.