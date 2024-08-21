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Об очередном перекрытии улицы предупредили алматинцев

Знак стоп на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 17:35 Фото: pixabay
В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка ул. Тургут Озала вводятся временные ограничения движения. Об этом рассказали в акимате мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что с 23:00 22 августа до 07:00 24 августа движение будет перекрыто на участке от пр. Райымбека до ул. Толе би. Объезд будет обеспечен по улицам Туркебаева и Ислама Каримова.

В Алматы на время перекроют участок одной улицы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 17:35

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате Алматы отметили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее стало известно, что в Алматы на участке одной из улиц вводится одностороннее движение.

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