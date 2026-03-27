Кожаев отреагировал на предложение "чистить органы внутренних дел"

Депутат Сената, экс-вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах правительства 27 марта 2026 года прокомментировал предложение своего коллеги Бакытжана Базарбека провести чистку в рядах органов внутренних дел, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев не согласен с тем, что в полиции нужно провести тотальную чистку.

"Я не склонен к тому, чтобы поголовно очернять сотрудников правовых органов. Я вам скажу, что в рядах органов внутренних дел подавляющее большинство – добросовестные люди, которые с честью, достоинством несут службу, верны своей клятве, своей присяге", – сказал он.

Сенатор считает, что состояние личного состава органов внутренних дел напрямую зависит от состояния общества.

"Мы же их не отдельно где-то выводим полицейских в инкубаторах. Они воспитываются в наших семьях, обучаются в наших школах, заканчивают наши вузах, потом приходят в органы внутренних дел. И некоторые, да, действительно оказываются не ко двору, и они оказываются людьми, которые пришли не за теми ценностями", – резюмировал сенатор.

Ранее депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, говоря о смертельной аварии в Алматы, заявил, что нужна масштабная чистка органов внутренних дел.