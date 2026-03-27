Общество

Могут ли ограничить скорость в Алматы после смертельной аварии

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 11:32 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената, экс-вице-министр внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал смертельное ДТП в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что нужно делать, чтобы минимизировать риски смертельных аварий в Алматы.

"Вы же помните, различные способы применяли и устанавливали ограничения скорости. Когда установили ограничение скорости, по-моему, в 60 км, прежде всего, журналистская среда начала очень жестко критиковать власти города. Говорили: "Там постоянные пробки, заторы и так далее. Увеличьте скорость до 80", – ответил Марат Кожаев.

Он предлагает пересмотреть законодательство и ужесточить ответственность для злостных нарушителей.

"Я думаю, что здесь нужно поменять правила игры для вот таких системных нарушителей, которые умышленно нарушают правила дорожного движения. Надо отменить скидки на штрафы для системных нарушителей, которые 100, 200, 300 и более правонарушений в год совершают. То есть ежедневно одно и то же делает и спокойно отделывается облегченным штрафом", – пояснил сенатор свою позицию.

По его словам, это будет касаться тех, кто игнорирует общепринятые правила поведения на дороге, игнорирует правила дорожного движения.

"Автомобиль – это источник повышенной опасности. Есть люди, которые этого не понимают. Я не знаю, то ли это в силу вот такой самоуверенности, возможности оплачивать эти штрафы, то ли из-за интеллектуальной скудности. Может быть, этот человек не понимает, что он делает, может, его разум не охватывает этого. Давайте таких водителей отправлять на специальные тесты, как это делается в других странах", – добавил он.

Марат Кожаев сообщил, что его предложения в правительстве поддержали.

"Мы сейчас над этими вещами вместе с коллегами органов внутренних дел будем работать", – заверил сенатор.

В Алматы в ночь на субботу, 21 марта, произошла смертельная авария – на пересечении улиц аль-Фараби и Мендикулова столкнулись автомобили Mercedes и Zeekr. В результате ДТП погибли три человека.

29-летний водитель и две пассажирки Mercedes – девушки 20 и 22 лет – скончались на месте трагедии. Водитель Zeekr выжил, его госпитализировали с серьезными травмами.

В результате ряд полицейских лишились своих должностей.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
