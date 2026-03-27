Депутат: Мы должны чистить органы внутренних дел от сотрудников, которые "крышуют мажориков"

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 27 марта 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал смертельное ДТП в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом районе такое происходит постоянно.

"Я сам живу по Аль-Фараби, и каждый день там летают на спорткарах, на элитных автомобилях. Мы не видим, что их штрафуют, что кого-то увольняют, привлекают к ответственности. Нужна масштабная чистка органов внутренних дел – не только департамента", – сказал Базарбек.

По его мнению, зачистки в органах внутренних дел нужно проводить по всему Казахстану.

"Такие "мажорики", дети высокопоставленных чиновников, крупных бизнесменов, которых крышуют должностные лица ДП и не только в Алматы, таких достаточно. Чистка не должна коснуться только Алматы. Мы должны чистить ОВД от таких людей, которые крышуют "мажориков". Прошло время "мажориков" 90-х годов. Мы готовы обратиться к президенту по данному вопросу, чтобы жестко поставить вопрос перед министром внутренних дел, чтобы навели порядок в системе дорожного движения. Мы знаем, что ожидается амнистия. И эти события должны быть приняты во внимание", – подчеркнул депутат.

В Алматы в ночь на субботу, 21 марта, произошла смертельная авария – на пересечении улиц аль-Фараби и Мендикулова столкнулись автомобили Mercedes и Zeekr. В результате ДТП погибли три человека.

29-летний водитель и две пассажирки Mercedes – девушки 20 и 22 лет – скончались на месте трагедии. Водитель Zeekr выжил, его госпитализировали с серьезными травмами.

В результате ряд полицейских лишились своих должностей.