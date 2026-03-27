Общество

Тревожную статистику по онкозаболеваниям в Казахстане озвучил врач

Фото: Zakon.kz, 27.03.2026 16:54
Председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Эрик Байжунусов на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) рассказал, как часто казахстанцам диагностируют онкозаболевания, передает корреспондент Zakon.kz.

Эрик Байжунусов сообщил, что в 2025 году в Казахстане от рака умерли 13 886 человек.

"И эта тенденция сохраняется. Ежегодно мы теряем от 13 до 15 тыс. человек из-за рака различных локализаций", – подчеркнул он.

По его словам, чем лучше развивается медицина, тем чаще выявляется эта болезнь.

"Ежегодно в Казахстане выявляется около 41 тыс. пациентов со злокачественными новообразованиями. Фактически это означает, что в стране ежедневно выявляется около 113 новых пациентов с раком. На сегодня на учете состоит 234 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. Это результат, в том числе, масштабных скринингов и ранней диагностики... Чем раньше выявляется рак – на ранней стадии – тем выше выживаемость и продолжительность жизни пациентов. В последние годы эти показатели улучшаются, и это, безусловно, можно считать значительным достижением", – резюмировал спикер.

9 февраля 2026 года онколог назвал ключевой фактор развития рака желудка.

