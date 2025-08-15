Главой НЦОЗ назначен бывший вице-министр здравоохранения Эрик Байжунусов
Об этом 15 августа 2025 года рассказали в пресс-службе Минздрава:
"Председателем правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан назначен Байжунусов Эрик Абенович".
Эрик Байжунусов родился 26 апреля 1965 года в Алматинской области. Имеет высшее медицинское образование (Алматинский государственный медицинский институт, 1988 год), степень доктора философии (PhDr), а также степень магистра делового администрирования.
Общий трудовой стаж – почти 35 лет, из них более 11 лет – на государственной службе. Он прошел путь от врача-хирурга до вице-министра здравоохранения РК. Работал на руководящих должностях в областных управлениях здравоохранения, в Минздраве и в системе социального медицинского страхования. Возглавлял Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, а также Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой.
