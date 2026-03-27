От чего умирают казахстанцы: названы основные причины смертности

Председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Эрик Байжунусов на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) рассказал, от каких болезней чаще всего умирают казахстанцы, передает корреспондент Zakon.kz.

Эрик Байжунусов отметил, что в 2025 году в Казахстане родились 330 тыс. детей. При этом умерли 133 214 человек.

"Сегодня неинфекционные заболевания остаются основной причиной смертности в Казахстане – на их долю приходится около 80% всех случаев смерти. Основную нагрузку формируют болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, хронические заболевания органов дыхания и сахарный диабет", – заявил спикер.

Рост неинфекционных заболеваний он связывает с распространенностью факторов риска.

"По данным исследований, 58,6% взрослого населения имеют избыточную массу тела, при этом 22,4% страдают ожирением", – резюмировал спикер.

