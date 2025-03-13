Первый в Казахстане и Центральной Азии: КазНИИ глазных болезней делает инновационный укол

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней провел интравитреальное введение препарата "Эйлеа" в дозировке 8 мг, сообщает Zakon.kz.

"Эйлеа" – это современный препарат, который применяется для лечения таких серьезных офтальмологических заболеваний, как возрастная макулярная дегенерация (ВМД), диабетический макулярный отек (ДМО), ретинопатия недоношенных, окклюзия вен сетчатки.

Фото: КазНИИ ГБ

Новая дозировка 8 мг – значительный шаг вперед в лечении. В отличие от стандартной дозировки 2 мг, требующей ежемесячных инъекций, увеличенная концентрация со временем позволит сократить частоту введений: с каждой последующей инъекцией интервалы могут удлиняться вплоть до шести месяцев.

Как подчеркнули в КазНИИ, этот прорыв очень важен для пациентов по ряду причин. Во-первых, как уже было сказано, снизится количество инъекций. Во-вторых, новая дозировка обеспечивает снижение воспаления и улучшение зрения на более длительный срок. В-третьих, пациенты станут испытывать меньше дискомфорта и стресса.

Наконец, данное лекарство в более высокой дозировке гарантирует эффективную защиту от прогрессирования заболеваний.

"КазНИИ ГБ – первые в регионе! На сегодняшний день ни в России, ни в странах Центральной Азии данный препарат в дозировке 8 мг еще не применялся. Мы уже провели успешное введение пациенту, который подтвердил значительное улучшение состояния", – рассказали в Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней.

И добавили: гордятся тем, что пациенты института получают лучшее мировое лечение первыми.