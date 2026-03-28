Общество

Выходит книга о Елене Рыбакиной

Книга о Елене Рыбакиной, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 05:00 Фото: j48tennis
В конце марта выйдет детская иллюстрированная книга "Елена Рыбакина: путь чемпионки"

Ее автором стал молодой писатель Аскар Агатаев. Со слов режиссера-документалиста Саби Байбусинова на его странице в Threads, автор книги много лет проработал в федерации тенниса Казахстана и знает внутреннюю кухню спорта.

"Книга познакомит читателей с историей жизни одной из лучших теннисисток планеты – Лены Рыбакиной", – уверен Аскар Агатаев.

Фото: Threads/sabi_baibussinov

Со слов Байбусинова, перед изданием книгу читала мама Лены и одобрила труд Аскара.

"Думаю, что начинающим теннисистам будет полезно узнать, как зарождалась звезда Лены", – говорится в сообщении Байбусинова.

По доброй традиции, на пост о Елене Рыбакиной оперативно выдали обратную связь специалисты федерации тенниса Казахстана.

Фото: Threads

28 марта лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина завершила выступление на чемпионате мира в Чехии.

Теннисистку Елену Рыбакину увидели на австралийском пляже
Елене Рыбакиной вручили роскошный подарок в Дубае
Легендарный тренер вступился за Елену Рыбакину
Сенсацией завершилось выступление женщин на ЧМ по фигурному катанию с участием Казахстана
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Монте-Карло
Софья Самоделкина неудачно выступила в произвольной программе чемпионата мира-2026
Этнический казах из России защитил титул чемпиона Karate Combat
