#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Спорт

Олимпийская чемпионка поблагодарила Рыбакину за "поражение" от нее в Мадриде

Рыбакина и соперница, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 18:15
Олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвэнь из Китая прокомментировала поражение от второй ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной в матче третьего раунда "тысячника" в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, 36-я ракетка мира из Китая извлекла много уроков из игры против Елены Рыбакиной.

Встреча прошла со счетом 6:4, 4:6, 3:6.

"Я могу извлечь из этого матча много полезного. Я вижу, над чем мне нужно работать, и надеюсь, что в следующей игре выступлю лучше. Думаю, уровень у меня есть, но в ключевые моменты матча мне нужно справляться с ними гораздо увереннее", – высказалась Циньвэнь после игры.

В 1/8 финала "тысячника" в Мадриде казахстанская теннисистка встретится с представительницей Австрии Анастасией Потаповой (56-я ракетка мира). Игра состоится в ночь на 29 апреля в 00:00.

Ранее было опубликовано видео конфликта Рыбакиной с судьей на мадридском "Мастерсе".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: