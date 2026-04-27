Олимпийская чемпионка поблагодарила Рыбакину за "поражение" от нее в Мадриде
Олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвэнь из Китая прокомментировала поражение от второй ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной в матче третьего раунда "тысячника" в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, 36-я ракетка мира из Китая извлекла много уроков из игры против Елены Рыбакиной.
Встреча прошла со счетом 6:4, 4:6, 3:6.
"Я могу извлечь из этого матча много полезного. Я вижу, над чем мне нужно работать, и надеюсь, что в следующей игре выступлю лучше. Думаю, уровень у меня есть, но в ключевые моменты матча мне нужно справляться с ними гораздо увереннее", – высказалась Циньвэнь после игры.
В 1/8 финала "тысячника" в Мадриде казахстанская теннисистка встретится с представительницей Австрии Анастасией Потаповой (56-я ракетка мира). Игра состоится в ночь на 29 апреля в 00:00.
Ранее было опубликовано видео конфликта Рыбакиной с судьей на мадридском "Мастерсе".
