Софья Самоделкина рассказала о прокате в Праге и проблемах с коленом
В интервью специализированному изданию Golden Skate, спортсменка отметила, что в целом чувствует себя нормально, однако прокат оставил смешанные эмоции.
"Я чувствую себя хорошо, но немного расстроена своей произвольной программой. Она была не совсем плохой, но и не такой хорошей. Думаю, на тренировках я каталась лучше", – сказала Самоделкина.
По ее словам, на выступление повлияли объективные причины, одной из которых остается травма. Фигуристка рассказала, что ее по-прежнему беспокоит колено, из-за чего тренировочный процесс был ограничен.
"У меня травма колена, и иногда я тренируюсь всего по одному часу в день. Сейчас хочу поехать домой, восстановиться и просто отдохнуть", – добавила она.
Протокол за произвольную программу, фото: isuresults
Говоря о планах после турнира, Самоделкина призналась, что намерена взять паузу, провести время с родными и, возможно, съездить в другую страну. В следующем сезоне она планирует подготовить новые программы, несмотря на то что текущие ей нравятся.
Отдельно спортсменка отметила свою борьбу в ходе проката, особенно после ошибки на лутце.
"После того как я сорвала лутц, подумала, что потеряла самый дорогой каскад. Но я все равно пошла на флип-тулуп и боролась до конца. Я этим горжусь", – подчеркнула фигуристка.
