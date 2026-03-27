Софья Самоделкина рассказала о прокате в Праге и проблемах с коленом

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина подвела итоги своего выступления на чемпионате мира по фигурному катанию и призналась, что не полностью довольна произвольной программой, сообщает Zakon.kz.

В интервью специализированному изданию Golden Skate, спортсменка отметила, что в целом чувствует себя нормально, однако прокат оставил смешанные эмоции.

"Я чувствую себя хорошо, но немного расстроена своей произвольной программой. Она была не совсем плохой, но и не такой хорошей. Думаю, на тренировках я каталась лучше", – сказала Самоделкина.

По ее словам, на выступление повлияли объективные причины, одной из которых остается травма. Фигуристка рассказала, что ее по-прежнему беспокоит колено, из-за чего тренировочный процесс был ограничен.

"У меня травма колена, и иногда я тренируюсь всего по одному часу в день. Сейчас хочу поехать домой, восстановиться и просто отдохнуть", – добавила она.

Протокол за произвольную программу, фото: isuresults

Говоря о планах после турнира, Самоделкина призналась, что намерена взять паузу, провести время с родными и, возможно, съездить в другую страну. В следующем сезоне она планирует подготовить новые программы, несмотря на то что текущие ей нравятся.

Отдельно спортсменка отметила свою борьбу в ходе проката, особенно после ошибки на лутце.

"После того как я сорвала лутц, подумала, что потеряла самый дорогой каскад. Но я все равно пошла на флип-тулуп и боролась до конца. Я этим горжусь", – подчеркнула фигуристка.

Фото: Нұрғали Жұмағазы

