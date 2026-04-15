Определение кадастровой стоимости земельного участка: обновлены правила

Министр сельского хозяйства приказом от 3 апреля 2026 года внес изменения в Правила по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены правила оказания государственной услуги "Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка".

Кадастровая (оценочная) стоимость – расчетная стоимость земельного участка, применяемая при продаже государством земельного участка или права аренды на него, определяемая на основе базовых ставок платы за земельные участки, периодически уточняемых согласно официальной статистической информации об общем уровне инфляции и поправочным коэффициентам к ним.

Государственная услуга оказывается:

определение кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков земель населенных пунктов – Государственной корпорацией;

определение кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков, за исключением земель населенных пунктов – Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК (Государственный институт).

Прием заявления на определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, а также от участников специальных экономических зон, индустриальных зон республиканского и регионального значения, и документов осуществляется через Государственную корпорацию/Государственный институт, либо через портал.

Государственная корпорация/Государственный институт получает цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.

При обращении через портал услугополучателю в личный кабинет направляются статус о принятии заявления на оказание государственной услуги и уведомление с указанием даты и времени оказания государственной услуги.

При обращении в Государственную корпорацию:

работник (оператор) операционного зала осуществляет прием, проверку достоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги или данных (сведений) содержащихся в них и регистрацию документов в день приема документов в течение 30 минут ;

; работник (оператор) операционного зала принятые от услугополучателя документы в течение двух часов через курьера передает в структурное подразделение, ответственное за выполнение государственной услуги (СП), в день поступления документов;

через курьера передает в структурное подразделение, ответственное за выполнение государственной услуги (СП), в день поступления документов; руководитель СП ознакамливается с содержанием документов, налагает резолюцию и определяет работника, ответственного за выполнение государственной услуги, в течение 30 минут ;

; работник СП в течение одного рабочего дня с момента регистрации документов проверяет соответствие данных в документах, представленных услугополучателем, при необходимости запрашивает от структурного подразделения по систематизации и хранению документов (архиве) архивные материалы (земельно-кадастровые дела и другие материалы для оказания государственной услуги) и идентифицирует земельный участок по базе данных ЦС ЕГКН.

В случаях, если земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, не отражается в слоях ЦС ЕГКН (границы населенного пункта, оценочные зоны и другие справочники), но при этом имеется идентификационный документ на земельный участок, прошедший государственную регистрацию, в течение трех рабочих дней осуществляется расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка.

При обращении за определением кадастровой оценочной стоимости земельной доли в земельном участке, находящемся в общей долевой собственности или общем долевом землепользовании в населенном пункте, в течение трех рабочих дней осуществляется расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка.

При обращении за определением кадастровой оценочной стоимости земельного участка, расположенного на землях населенного пункта при отсутствии установленных и актуальных границ населенного пункта, оценочных зон земельных участков и актуальных границ земельного участка в течение трех рабочих дней осуществляется расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка.

При обращении за определением кадастровой оценочной стоимости по земельным участкам, расположенным на землях населенных пунктов, предоставляемым под застройку, обслуживание зданий и других целей, и для целей сельскохозяйственного пользования в течение трех рабочих дней осуществляется расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка.

При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги работник СП подготавливает акт определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка и направляет его руководителю СП, либо лицу, его замещающему.

Руководитель СП либо лицо, его замещающее, проверяет акт определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка и направляет на подпись руководителю Государственной корпорации.

Руководитель Государственной корпорации проверяет и подписывает акт определения кадастровой оценочной стоимости земельного участка в течение шести часов.

Работник структурного подразделения по выдаче документов результат оказания государственной услуги передает на выдачу в течение двух часов через курьера.

Выдача готовых документов услугополучателю осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при предъявлении документов, удостоверяющих личность либо его представителя, действующего на основании документа, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

При обращении в Государственную корпорацию через портал:

работник Государственной корпорации осуществляет прием, проверку соответствия данных документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги или данных (сведений) содержащихся в них и регистрацию документов и передает их руководителю СП, либо лицу, его замещающему, в день приема документов в течение трех минут .

. руководитель СП либо лицо, его замещающее, ознакамливается с содержанием документов, налагает резолюцию и определяет работника, ответственного за выполнение государственной услуги, в течение пяти минут ;

; работник СП в течение одного рабочего дня с момента регистрации документов проверяет достоверность документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги и данных (сведений), содержащихся в них и идентифицирует земельный участок по базе данных ЦС ЕГКН.

При обращении за определением кадастровой оценочной стоимости по земельным участкам, расположенным на землях населенных пунктов, предоставляемым под застройку, обслуживание зданий и других целей, и для целей сельскохозяйственного пользования расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка и формирование акта определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка осуществляется в течение трех рабочих дней.

По земельным участкам, расположенным на землях населенных пунктов, при наличии установленных, актуальных границ населенного пункта, оценочных зон и земельного участка в ЦС ЕГКН осуществляется цифровизированный процесс проверки наличия документов, необходимых для проведения работ, производится сбор информации с таблиц и слоев (границы населенного пункта, оценочные зоны и другие справочники), осуществляется расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка и формирование акта определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка в течение 30 минут.

Руководитель Государственной корпорации проверяет и подписывает акт определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка в течение шести часов.

Работник Государственной корпорации направляет посредством портала в личный кабинет услугополучателя акт определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка земельного участка в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, в течение 15 минут с момента подписания.

При наличии оснований для отказа в оказании госуслуги определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, услугополучателю направляется уведомление о предварительном решении об отказе, где указывается время и место (способ) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Кроме того, обновлены: