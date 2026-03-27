Общество

Мошенница выманила миллионы тенге у акмолинцев, обещая работу за рубежом

Фото: Zakon.kz
Правоохранители Акмолинской области изобличили мошенницу, которая присвоила миллионы тенге местных жителей под предлогом содействия в трудоустройстве за рубежом. Об этом 27 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, в Управлении полиции Кокшетау расследуется уголовное дело по факту мошенничества, связанного с оказанием услуг по трудоустройству за рубежом. В ходе досудебного расследования установлено, что местная жительница в период с 2023 года по январь 2026-го посредством социальной сети Instagram предлагала гражданам платные услуги по трудоустройству в Соединенное Королевство Великобритании.

"Под предлогом оформления визы, медицинского страхования, прохождения биометрических процедур и иных сопутствующих услуг подозреваемая получала от граждан денежные средства. Однако фактически какие-либо меры по трудоустройству предприняты не были. Денежные средства передавались как путем банковских переводов, так и наличными". Департамент полиции Акмолинской области

На сегодняшний день в качестве потерпевших признаны порядка 80 человек. Общая сумма причиненного ущерба составляет около 40 миллионов тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность при поиске работы за границей и обращать внимание на следующие признаки мошенничества:

  • требование полной или значительной предоплаты за "гарантированное" трудоустройство;
  • отсутствие официальной регистрации и лицензии у посредника;
  • предложение оформить визу или иные документы "через посредника" без участия официальных органов;
  • ведение переговоров исключительно через социальные сети и мессенджеры;
  • давление на срочность принятия решения и оплаты услуг.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана предупредили граждан об опасных предложениях вакансий, рассказав о новых уловках злоумышленников.

Канат Болысбек
