Общество

Казахстанцы хотели избежать армии и попали в мошенническую схему медработника

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 00:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Акмолинской области расследуются три уголовных дела в отношении медицинского работника, подозреваемого в мошенничествах, связанных с обещаниями помочь призывникам уклониться от срочной воинской службы, передает Zakon.kz.

Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. По данным ведомства, ранее в отдел одного из пристоличных районов поступило три заявления от граждан.

Пострадавшие рассказали, что в конце прошлого года неизвестный, представившись медработником, пообещал им содействие в освобождении от воинской службы. Мужчина заверил, что может подтвердить "необходимый" диагноз, позволяющий избежать призыва.

За свои услуги подозреваемый получил от потерпевших в общей сложности более 1,2 млн тенге. Однако после передачи денежных средств граждане не получили ни обещанных медицинских документов, ни возврата денег, в связи с чем обратились в правоохранительные органы.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался работник одного из местных медицинских пунктов. В настоящее время по всем трем фактам проводится досудебное расследование, также проверяется его возможная причастность к другим аналогичным эпизодам", – рассказали в ДП.

Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям самих заявителей, поскольку попытка уклонения от воинской службы незаконным способом также может повлечь ответственность.

Правоохранительные органы напоминают, что любые предложения "решить вопрос" с воинской службой за денежное вознаграждение являются незаконными. В большинстве случаев за подобными обещаниями скрываются мошенники.

Также важно понимать, что участие в коррупционных схемах – даже в роли "клиента" – может повлечь административную или уголовную ответственность.

Ранее казахстанцев предупредили о рисках, связанных с чеками. Подробнее об этом – по ссылке.

Канат Болысбек
