Происшествия

Схему с "дешевыми" квартирами разоблачили в Кокшетау

мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 19:12 Фото: polisia.kz
В Кокшетау подозреваемая в мошенничестве представлялась риелтором и обещала квартиры по цене ниже рыночной стоимости. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В Кокшетау полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества, связанного с обещаниями приобретения жилья по цене ниже рыночной стоимости. Одной из жертв обмана стала местная жительница, которая передала более 9 млн тенге женщине, пообещавшей содействие в покупке квартиры.

"После обращения потерпевшей в полицию личность лжериелтора была установлена. Ею оказалась 37-летняя жительница города. По данным следствия, фигурантка в одних случаях представлялась риелтором, в других – предлагала услуги по приобретению недвижимости. При этом каких-либо реальных квартир гражданам не демонстрировалось, а предложения касались якобы выгодных условий в строящихся жилых комплексах. После получения денежных средств обязательства не исполнялись". Пресс-служба МВД РК

В настоящее время установлено не менее четырех потерпевших. Полицейские не исключают, что число пострадавших может увеличиться.

Расследование продолжается.

Полицейские рекомендуют гражданам проявлять максимальную осторожность при заключении сделок с недвижимостью, ни в коем случае не передавать денежные средства без официального договора и проверки документов, а также не доверять устным обещаниям и сомнительным посредникам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали автоафериста, находившегося в розыске с 2022 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
