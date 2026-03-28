Казахстан присоединится к акции "Час Земли"

Вечером 28 марта Казахстан в 17-й раз присоединится к глобальной акции "Час Земли", сообщает Zakon.kz.

Сегодня в 20:30 по всей стране на один час отключат декоративную подсветку административных зданий и знаковых объектов. Об этом передает "Первый канал Евразия".

Акция носит символический характер.

"Ее цель – привлечь внимание к изменению климата и ответственному потреблению ресурсов", – говорится в репортаже.

Организаторы призывают казахстанцев поддержать инициативу и 28 марта с 20:30 до 21:30 выключить свет и электроприборы в своих домах.

