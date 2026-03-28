#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.53
555.44
5.92
Общество

Полицейские помешали мошенникам и спасли деньги супругов из Акмолинской области

Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области супруги попались на удочку мошенников, однако полицейские не дали им потерять деньги, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что полицейские предотвратили мошенничество в отношении супружеской пары, которое злоумышленники пытались совершить под предлогом записи на прием в поликлинику.

"Интернет-мошенничество удалось предотвратить сотрудникам ОКП совместно с ООБ ОП Аршалынского района. Преступная схема была выявлена благодаря работе системы Anti-fraud, зафиксировавшей подозрительный звонок. Неизвестные лица связались с гражданами, представившись сотрудниками медицинского учреждения, и под предлогом записи на прием пытались получить персональные данные и доступ к банковским счетам".ДП Акмолинской области

После поступления сигнала полицейские оперативно установили потенциальных потерпевших и незамедлительно связались с ними.

"Были проведены мероприятия по блокировке банковских счетов, а также даны разъяснения о возможных мошеннических действиях и мерах безопасности. Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов денежные средства супружеской пары не пострадали".ДП Акмолинской области

Потерпевшие рассказали, как поверили мошенникам и чуть не потеряли деньги.

"20 марта моему мужу позвонили якобы из поликлиники, сказали, что он должен прийти на обследование. Записали на 26 марта в 9:00 416 кабинет поликлиники №6 Астаны. Для записи нас попросили продиктовать код. Муж действительно ходит в поликлинику, и мы поверили. Я вязала его телефон, задала вопросы, они назвали мое имя и отчество, сказали, что и мне нужно прийти. Я тоже на это повелась. Буквально через 15 минут приехали наши участковые, которые оперативно отменили запросы на кредиты от нашего имени. Спасибо им за это", – поделилась жительница Акмолинской области.

Полицейские напоминают:

  • не сообщайте по телефону персональные данные,
  • реквизиты банковских карт,
  • коды из SMS и иные конфиденциальные сведения.

При поступлении подобных звонков рекомендуется незамедлительно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы.

Ранее правоохранители Акмолинской области изобличили мошенницу, которая присвоила миллионы тенге местных жителей под предлогом содействия в трудоустройстве за рубежом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Арестован мошенник, обманувший жителей Акмолинской области
11:45, 08 июня 2024
Арестован мошенник, обманувший жителей Акмолинской области
Как распознать криптопирамиду и не отдать деньги мошенникам
14:23, 26 октября 2023
Как распознать криптопирамиду и не отдать деньги мошенникам
Полицейские спасли от мошенников глухонемого карагандинца
04:59, 26 сентября 2024
Полицейские спасли от мошенников глухонемого карагандинца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Узбекистана по боксу прибыла на чемпионат Азии, где будет участвовать Казахстан
10:49, Сегодня
Сборная Узбекистана по боксу прибыла на чемпионат Азии, где будет участвовать Казахстан
Исрэль Адесанья может завершить карьеру UFC после четырёх поражений подряд
09:50, Сегодня
Исрэль Адесанья может завершить карьеру UFC после четырёх поражений подряд
Экс-чемпион UFC готов вернуться в октагон и сделал вес перед важным боем
08:54, Сегодня
Экс-чемпион UFC готов вернуться в октагон и сделал вес перед важным боем
UFC пытались "уничтожить" Нганну: версия самого устрашающего нокаутёра
08:18, Сегодня
UFC пытались "уничтожить" Нганну: версия самого устрашающего нокаутёра
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: