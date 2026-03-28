Полицейские помешали мошенникам и спасли деньги супругов из Акмолинской области

В Акмолинской области супруги попались на удочку мошенников, однако полицейские не дали им потерять деньги, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что полицейские предотвратили мошенничество в отношении супружеской пары, которое злоумышленники пытались совершить под предлогом записи на прием в поликлинику.

"Интернет-мошенничество удалось предотвратить сотрудникам ОКП совместно с ООБ ОП Аршалынского района. Преступная схема была выявлена благодаря работе системы Anti-fraud, зафиксировавшей подозрительный звонок. Неизвестные лица связались с гражданами, представившись сотрудниками медицинского учреждения, и под предлогом записи на прием пытались получить персональные данные и доступ к банковским счетам". ДП Акмолинской области

После поступления сигнала полицейские оперативно установили потенциальных потерпевших и незамедлительно связались с ними.

"Были проведены мероприятия по блокировке банковских счетов, а также даны разъяснения о возможных мошеннических действиях и мерах безопасности. Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов денежные средства супружеской пары не пострадали". ДП Акмолинской области

Потерпевшие рассказали, как поверили мошенникам и чуть не потеряли деньги.

"20 марта моему мужу позвонили якобы из поликлиники, сказали, что он должен прийти на обследование. Записали на 26 марта в 9:00 416 кабинет поликлиники №6 Астаны. Для записи нас попросили продиктовать код. Муж действительно ходит в поликлинику, и мы поверили. Я вязала его телефон, задала вопросы, они назвали мое имя и отчество, сказали, что и мне нужно прийти. Я тоже на это повелась. Буквально через 15 минут приехали наши участковые, которые оперативно отменили запросы на кредиты от нашего имени. Спасибо им за это", – поделилась жительница Акмолинской области.

Полицейские напоминают:

не сообщайте по телефону персональные данные,

реквизиты банковских карт,

коды из SMS и иные конфиденциальные сведения.

При поступлении подобных звонков рекомендуется незамедлительно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы.

