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Арестован мошенник, обманувший жителей Акмолинской области

мошенники обманули жителей Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 11:45 Фото: pexels
В прокуратуре области рассказали, что на уловки мошенников попались 33 жителя Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-cлужбе прокуратуры, люди снова потеряли деньги, покупая товар через маркетплейсы, а также поверив уловкам звонивших им злоумышленников, которые представились операторам сотовой связи.

"На этой неделе жителю области позвонил неизвестный и представился сотрудником КНБ. Он обманным путем оформил кредит на 750 000 тенге. В другом случае пострадали три человека, которые намеревались арендовать квартиру через известный в Казахстане сервис объявлений. Они так же доверились и перечислили мошеннику предоплату в размере 115 000 тенге", – рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

Отмечается, что в настоящее время мошенник установлен и взят под стражу.

В прокуратуре области настоятельно рекомендуют казахстанцам не переводить полную оплату за товар, не удостоверившись в благонадежности продавца.

Ранее полиция Алматы продемонстрировала сообщения, которые мошенники пишут потенциальным жертвам.

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