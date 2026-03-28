Общество

Дети обрадовались спасенным кошкам в Карагандинской области

Дети обрадовались спасенным кошкам в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 15:06 Фото: МЧС РК
В Карагандинской области за день поступили два необычных вызова от детей с просьбой спасти кошек, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области на пульт "112" поступили два похожих вызова. Оказалось, что в обоих случаях кошки забрались на высоту и не смогли спуститься вниз. Наблюдая за грустной картиной, их маленькие хозяева были огорчены, но на помощь пришли спасатели.

"В Караганде на улице Зелинского кошка забралась на высокое дерево, а в поселке Агадыр кошка залезла на электрический столб и не могла самостоятельно спуститься. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали и с помощью трехколенной лестницы благополучно спустили животных. Обе кошки были успешно спасены и переданы заявителям".МЧС РК

Спасатели добавили, что для них важна каждая жизнь, а радость детей – лучшая награда.

7 марта в Астане в районе Есиль на улице Сауран хозяйка сообщила, что ее кошка застряла в коробе электрощитовой на восьмом этаже.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
