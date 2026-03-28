В 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 29 марта 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в 16 областях РК и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В Актюбинской области ожидается ветер до 15-18 м/с. В Актобе днем ветер до 15 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке области небольшой дождь, гроза. На севере, юге, востоке области туман. В Атырау ночью ожидаются дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Днем в Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На севере, в центре области ожидается туман. Днем в центре области ожидается пыльная буря. Ветер днем на юге, в центре области будет до 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается гроза. На севере, востоке, в центре области пыльная буря. Ветер на севере, востоке, в центре области будет до 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается пыльная буря. Ветер ночью будет до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер на юге, в центре области будет до 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области будет до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

В Шымкенте днем ожидаются дождь, гроза. Ветер днем будет до 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидаются дождь, гроза. Ветер будет до 15-20 м/с.



Ночью на юге Туркестанской области, днем на западе, юге, в центре, в горных районах области ожидаются дождь, гроза. На севере области пыльная буря. Ветер на западе, севере, юге, в горных районах области будет до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу днем в районе Алакольских озер ветер будет до 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер днем на юге области будет до 15-18 м/с.

В области Улытау ветер днем на западе, севере, юге области будет до 15-18 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 29 марта.