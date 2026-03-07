Неожиданная операция МЧС в Астане: кого доставали из электрощитовой
Фото: пресс-служба МЧС РК
7 марта в Астане в районе Есиль на улице Сауран хозяйка сообщила, что ее кошка застряла в коробе электрощитовой на восьмом этаже, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС быстро прибыли на место. Используя специнструмент, они аккуратно произвели частичный демонтаж короба и успешно освободили напуганное животное, передав его владельцам.
МЧС напоминает: будьте внимательны к своим питомцам и в случае любой чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по номеру 112.
Ранее сообщалось, что ребенок провалился в уличный туалет в Туркестанской области.
