Неожиданная операция МЧС в Астане: кого доставали из электрощитовой

Фото: пресс-служба МЧС РК

7 марта в Астане в районе Есиль на улице Сауран хозяйка сообщила, что ее кошка застряла в коробе электрощитовой на восьмом этаже, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС быстро прибыли на место. Используя специнструмент, они аккуратно произвели частичный демонтаж короба и успешно освободили напуганное животное, передав его владельцам. МЧС напоминает: будьте внимательны к своим питомцам и в случае любой чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по номеру 112. Ранее сообщалось, что ребенок провалился в уличный туалет в Туркестанской области.

