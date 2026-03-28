#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

В Каспийское море что-то сливают? Жителей Актау напугала странная труба

Дело – труба: жители Актау жалуются на возможный слив неизвестной жидкости в Каспий , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 23:58 Фото: скришот видео
Жители Актау обеспокоены возможным загрязнением Каспийского моря в районе 4А микрорайона. По словам горожан, под местным пирсом обнаружена труба, из которой в акваторию стекает жидкость неизвестного происхождения, передает Zakon.kz.

Как пишет 28 марта 2026 года издание Lada.kz, ранее труба уходила под воду и не была видна. Однако из-за обмеления Каспийского моря ее обнажило, и теперь якобы сброс можно наблюдать с берега, отмечают местные жители.

По их словам, проблема поднимается уже не впервые. На предоставленных кадрах видно, как из трубы в море поступает жидкость.

В Департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что по данному обращению уже ведется работа. Специалисты выехали на место и отобрали пробы воды. По результатам анализа вредных химических веществ обнаружено не было.


Тем не менее, для дальнейшего выяснения обстоятельств запрос направлен в Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. В свою очередь ведомство передало материалы в отдел ЖКХ для установления владельца трубы.

В настоящее время проводится проверка. После установления источника предполагаемого сброса и ответственных лиц будут приняты соответствующие меры.

Ранее глава Минэкологии рассказал, почему падает уровень воды в Каспийском море.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: