В Каспийское море что-то сливают? Жителей Актау напугала странная труба

Жители Актау обеспокоены возможным загрязнением Каспийского моря в районе 4А микрорайона. По словам горожан, под местным пирсом обнаружена труба, из которой в акваторию стекает жидкость неизвестного происхождения, передает Zakon.kz.

Как пишет 28 марта 2026 года издание Lada.kz, ранее труба уходила под воду и не была видна. Однако из-за обмеления Каспийского моря ее обнажило, и теперь якобы сброс можно наблюдать с берега, отмечают местные жители.

По их словам, проблема поднимается уже не впервые. На предоставленных кадрах видно, как из трубы в море поступает жидкость.

В Департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что по данному обращению уже ведется работа. Специалисты выехали на место и отобрали пробы воды. По результатам анализа вредных химических веществ обнаружено не было.





Тем не менее, для дальнейшего выяснения обстоятельств запрос направлен в Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. В свою очередь ведомство передало материалы в отдел ЖКХ для установления владельца трубы.

В настоящее время проводится проверка. После установления источника предполагаемого сброса и ответственных лиц будут приняты соответствующие меры.

