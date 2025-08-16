В Каспийском море обнаружили огромное черное пятно

16 августа экологи проекта "Прозрачный мир" обнаружили в акватории Каспийского моря крупное загрязнение площадью 82 кв. км, сообщает Zakon.kz.

Как передают участники проекта "Прозрачный мир на Каспии" в своем Telegram-канале, на радиолокационном снимке Sentinel-1A зафиксировано огромное фрагментированное пятно. По предположению участников проекта, оно может состоять из масла или отходов рыбной ловли. Его площадь составила 82,51 кв. км.

Фото: Telegram/twworldkasp

След тянется вдоль судоходной линии порт Курык – Баку, охватывая казахстанский и азербайджанский секторы.

"Это уже не случайная "грязная полоса" на воде, а целая черная метка на карте Каспия", – заявили в "Прозрачном мире".

Там обеспокоены тем, что в случае продолжения таких выбросов, море "просто не выдержит".

Фото: Telegram/twworldkasp

12 августа правительство Казахстана выделило деньги для развития института Каспийского моря.