В Каспийском море обнаружили огромное черное пятно
Фото: primeminister.kz
16 августа экологи проекта "Прозрачный мир" обнаружили в акватории Каспийского моря крупное загрязнение площадью 82 кв. км, сообщает Zakon.kz.
Как передают участники проекта "Прозрачный мир на Каспии" в своем Telegram-канале, на радиолокационном снимке Sentinel-1A зафиксировано огромное фрагментированное пятно. По предположению участников проекта, оно может состоять из масла или отходов рыбной ловли. Его площадь составила 82,51 кв. км.
Фото: Telegram/twworldkasp
След тянется вдоль судоходной линии порт Курык – Баку, охватывая казахстанский и азербайджанский секторы.
"Это уже не случайная "грязная полоса" на воде, а целая черная метка на карте Каспия", – заявили в "Прозрачном мире".
Там обеспокоены тем, что в случае продолжения таких выбросов, море "просто не выдержит".
Фото: Telegram/twworldkasp
12 августа правительство Казахстана выделило деньги для развития института Каспийского моря.
