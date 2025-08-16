#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Мир

В Каспийском море обнаружили огромное черное пятно

Морской порт Курык, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 03:47 Фото: primeminister.kz
16 августа экологи проекта "Прозрачный мир" обнаружили в акватории Каспийского моря крупное загрязнение площадью 82 кв. км, сообщает Zakon.kz.

Как передают участники проекта "Прозрачный мир на Каспии" в своем Telegram-канале, на радиолокационном снимке Sentinel-1A зафиксировано огромное фрагментированное пятно. По предположению участников проекта, оно может состоять из масла или отходов рыбной ловли. Его площадь составила 82,51 кв. км.

Фото: Telegram/twworldkasp

След тянется вдоль судоходной линии порт Курык – Баку, охватывая казахстанский и азербайджанский секторы.

"Это уже не случайная "грязная полоса" на воде, а целая черная метка на карте Каспия", – заявили в "Прозрачном мире".

Там обеспокоены тем, что в случае продолжения таких выбросов, море "просто не выдержит".

Фото: Telegram/twworldkasp

12 августа правительство Казахстана выделило деньги для развития института Каспийского моря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Сын Байдена отказался извиняться перед Меланией Трамп
Мир
03:10, 17 августа 2025
Сын Байдена отказался извиняться перед Меланией Трамп
Путин о встрече с Трампом: Разговор приближает нас к нужным решениям
Мир
20:33, 16 августа 2025
Путин о встрече с Трампом: Разговор приближает нас к нужным решениям
В России выбрали самую красивую миссис
Мир
18:41, 16 августа 2025
В России выбрали самую красивую миссис
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: