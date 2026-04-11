События

Восьмое землетрясение за месяц – Каспийское море снова содрогнулось

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 01:49 Фото: primeminister.kz
Сейсмическая активность в Каспийском море продолжает расти. С начала месяца в акватории зафиксировано уже восьмое по счету землетрясение, передает Zakon.kz.

Как пишет 11 апреля 2026 года издание Lada.kz, толчки были зарегистрированы в 08:47 по местному времени. Соответствующие данные представили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных колебаний составила 3,3 балла, а очаг залегал на глубине около 32 километров. Координаты гипоцентра – 38°41′24″ северной широты и 49°36′36″ восточной долготы.

Сейсмическая активность была зафиксирована примерно в 570 километрах от Актау.

Последний раз казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Каспийском море 8 апреля.

Канат Болысбек
