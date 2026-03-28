Акорда и Байтерек без подсветки: как прошла акция "Час Земли" в Астане

В Казахстане прошла международная экологическая акция "Час Земли". Ровно в 20:30 по местному времени по всей стране на один час отключили подсветку зданий и часть электроприборов, передает Zakon.kz.

Одной из самых знаковых локаций акции стала резиденция президента: на кадрах видно, как Акорда полностью погрузилась в темноту, отключив наружное освещение в знак солидарности с глобальной инициативой.

Аналогичные меры коснулись сотен других объектов по всей республике. В частности, в столице была временно отключена подсветка монумента Байтерек, Дворца Независимости, мечети Әзірет Сұлтан, а также крупных спортивных, образовательных и промышленных объектов.

Как подчеркнули в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, "Час Земли" является ежегодным международным событием, которое проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

"В ходе акции WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты; в это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Казахстан к этому событию присоединяется в 17-й раз, и в этом году по всей стране принимают участие в акции более 500 объектов". Министерство экологии и природных ресурсов РК

