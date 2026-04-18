#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
События

40 тысяч человек и 100 тонн мусора: как прошла акция "Таза аула" в Астане

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 15:51 Фото: акимат Астаны
В Астане в рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан" прошла экологическая акция "Таза аула", направленная на санитарную очистку и благоустройство городских территорий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Экологическое мероприятие охватило все районы столицы. В нем приняли участие около 40 тысяч человек. К кампании активно присоединились жители города, деятели культуры, представители финансового сектора, строительные компании, общественные активисты, сотрудники предприятий, объединения собственников имущества (ОСИ/КСК), представители малого и среднего бизнеса, волонтеры, студенты и неравнодушные горожане.

Фото: акимат Астаны

В работах было задействовано более 900 единиц специализированной техники. Экологические акции были направлены на санитарную очистку, благоустройство и озеленение городских территорий. Участники привели в порядок дворы, улицы, парки и общественные пространства.

Фото: акимат Астаны

В ходе масштабной акции очищено 1 560 дворовых территорий, включая дворы многоквартирных жилых домов и частного сектора. Проведена мойка 491 остановочного павильона. С территории города вывезено около 100 тонн отходов.

Фото: акимат Астаны

Основная цель мероприятия – формирование экологической культуры, повышение ответственности горожан за чистоту окружающей среды и вовлечение населения в вопросы благоустройства.

Фото: акимат Астаны

Каждый житель и каждая организация могут внести свой вклад в благоустройство улиц и дворов, делая Астану чище, комфортнее и экологичнее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Более тысячи банкиров поддержали экологическую акцию "Таза Қазақстан" в Астане
12:43, 11 апреля 2026
Более тысячи банкиров поддержали экологическую акцию "Таза Қазақстан" в Астане
Экокомпания "Таза Қазақстан": акция "Стоп, вандал!" прошла в Астане
12:09, 19 апреля 2024
Экокомпания "Таза Қазақстан": акция "Стоп, вандал!" прошла в Астане
"Таза Қазақстан": в Улытауской области прошла масштабная санитарная акция
17:05, 24 июня 2024
"Таза Қазақстан": в Улытауской области прошла масштабная санитарная акция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион UFC выбыл на длительный срок после яркого нокаута
16:40, Сегодня
Чемпион UFC выбыл на длительный срок после яркого нокаута
Илия Топурия раскрыл "секрет" своих побед
15:58, Сегодня
Илия Топурия раскрыл "секрет" своих побед
Ризабек Айтмухан "пригрозил" Кайлу Снайдеру в преддверии схватки за титул RAF
15:01, Сегодня
Ризабек Айтмухан "пригрозил" Кайлу Снайдеру в преддверии схватки за титул RAF
Чемпионка мира из Узбекистана "разбила" казахстанку и лишила её медали на первенстве Азии
14:21, Сегодня
Чемпионка мира из Узбекистана "разбила" казахстанку и лишила её медали на первенстве Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: