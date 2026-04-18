40 тысяч человек и 100 тонн мусора: как прошла акция "Таза аула" в Астане
Экологическое мероприятие охватило все районы столицы. В нем приняли участие около 40 тысяч человек. К кампании активно присоединились жители города, деятели культуры, представители финансового сектора, строительные компании, общественные активисты, сотрудники предприятий, объединения собственников имущества (ОСИ/КСК), представители малого и среднего бизнеса, волонтеры, студенты и неравнодушные горожане.
В работах было задействовано более 900 единиц специализированной техники. Экологические акции были направлены на санитарную очистку, благоустройство и озеленение городских территорий. Участники привели в порядок дворы, улицы, парки и общественные пространства.
В ходе масштабной акции очищено 1 560 дворовых территорий, включая дворы многоквартирных жилых домов и частного сектора. Проведена мойка 491 остановочного павильона. С территории города вывезено около 100 тонн отходов.
Основная цель мероприятия – формирование экологической культуры, повышение ответственности горожан за чистоту окружающей среды и вовлечение населения в вопросы благоустройства.
Каждый житель и каждая организация могут внести свой вклад в благоустройство улиц и дворов, делая Астану чище, комфортнее и экологичнее.