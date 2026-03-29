Жителям Астаны нужно будет перекрыть газ

В Астане ряд жилых домов в жилом массиве Коктал-1 временно останется без газоснабжения. Об этом 29 марта 2026 года сообщили в пресс-службе столичного акимата, передает Zakon.kz.

Отключение связано с проведением плановых работ по подключению нового газифицированного объекта к газопроводу среднего давления. В связи с этим, подача газа будет прекращена 30 марта 2026 года в период с 09:00 до 18:00.

Ограничения затронут дома, расположенные на улицах Басыкара батыра, Нурбесик, Бактыбай акына, Култума акына, Танжарыка Жолдыулы, Базарлык, Актолкын, Бастангы, Болашак, а также в переулках Сулама и Изенди.

"В связи с этим, во избежание риска поломки приборов учета и газового оборудования, просим перекрыть аварийные газовые краны, расположенные снаружи домов на входе газопровода. После завершения работ абоненты будут уведомлены о возобновлении подачи газа", – рассказали в акимате.

До полного завершения работ и официального уведомления о возобновлении подачи газа самостоятельно открывать наружные краны строго запрещено, так как это может привести к выходу техники из строя.

По всем возникающим вопросам горожане могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону в Астане: (7172) 55-89-76 или через мессенджер WhatsApp по номеру: 8 705 597 0204.

