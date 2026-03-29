#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Общество

Жителям Астаны нужно будет перекрыть газ

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 19:19 Фото: pixabay
В Астане ряд жилых домов в жилом массиве Коктал-1 временно останется без газоснабжения. Об этом 29 марта 2026 года сообщили в пресс-службе столичного акимата, передает Zakon.kz.

Отключение связано с проведением плановых работ по подключению нового газифицированного объекта к газопроводу среднего давления. В связи с этим, подача газа будет прекращена 30 марта 2026 года в период с 09:00 до 18:00.

Ограничения затронут дома, расположенные на улицах Басыкара батыра, Нурбесик, Бактыбай акына, Култума акына, Танжарыка Жолдыулы, Базарлык, Актолкын, Бастангы, Болашак, а также в переулках Сулама и Изенди.

"В связи с этим, во избежание риска поломки приборов учета и газового оборудования, просим перекрыть аварийные газовые краны, расположенные снаружи домов на входе газопровода. После завершения работ абоненты будут уведомлены о возобновлении подачи газа", – рассказали в акимате.

До полного завершения работ и официального уведомления о возобновлении подачи газа самостоятельно открывать наружные краны строго запрещено, так как это может привести к выходу техники из строя.

По всем возникающим вопросам горожане могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону в Астане: (7172) 55-89-76 или через мессенджер WhatsApp по номеру: 8 705 597 0204.

Ранее сообщалось, что в Великобритании через два дня закончится газ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Поиски утонувшего ребенка в Туркестанской области не прекращаются седьмые сутки
20:15, Сегодня
Поиски утонувшего ребенка в Туркестанской области не прекращаются седьмые сутки
Жителей Астаны напугали отключением газа
14:40, 15 марта 2024
Жителей Астаны напугали отключением газа
Акимат Астаны порадовал жителей выгодным предложением
12:21, 12 февраля 2026
Акимат Астаны порадовал жителей выгодным предложением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Драмой завершился матч клуба под руководством казахстанского специалиста в плей-офф КХЛ
20:32, Сегодня
Драмой завершился матч клуба под руководством казахстанского специалиста в плей-офф КХЛ
Главный тренер сборной Казахстана U-17 высказался о разгромном поражении от Дании на ЕВРО
19:48, Сегодня
Главный тренер сборной Казахстана U-17 высказался о разгромном поражении от Дании на ЕВРО
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
19:05, Сегодня
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:18, Сегодня
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: