Трое детей погибли при пожаре в многоэтажке Астаны: начато расследование

Полиция Астаны возбудила уголовное дело после гибели людей при пожаре в жилом доме. Об этом 12 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, правоохранительными органами проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин трагедии.

В настоящее время на месте происшествия задействованы сотрудники полиции и экстренные службы.

"По факту обнаружения тел погибших в результате пожара в одном из жилых домов столицы возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия обеспечено оцепление территории, приняты меры для беспрепятственного проезда спецтехники", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

В полиции подчеркнули, что по итогам тщательного расследования инциденту будет дана соответствующая правовая оценка. Иная информация в интересах следствия на данный момент не разглашается.

Трагедия произошла в ночь на 12 апреля 2026 года в многоэтажном доме в районе Есиль. В огне погибли трое несовершеннолетних, одну женщину с ожогами госпитализировали.

В акимате сообщили, что пострадавшей женщине и семье погибших окажут необходимую помощь. Ситуация находится на особом контроле.