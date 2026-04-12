#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в многоэтажке Астаны: начато расследование

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Полиция Астаны возбудила уголовное дело после гибели людей при пожаре в жилом доме. Об этом 12 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, правоохранительными органами проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин трагедии.

В настоящее время на месте происшествия задействованы сотрудники полиции и экстренные службы.

"По факту обнаружения тел погибших в результате пожара в одном из жилых домов столицы возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия обеспечено оцепление территории, приняты меры для беспрепятственного проезда спецтехники", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

В полиции подчеркнули, что по итогам тщательного расследования инциденту будет дана соответствующая правовая оценка. Иная информация в интересах следствия на данный момент не разглашается.

Трагедия произошла в ночь на 12 апреля 2026 года в многоэтажном доме в районе Есиль. В огне погибли трое несовершеннолетних, одну женщину с ожогами госпитализировали.

В акимате сообщили, что пострадавшей женщине и семье погибших окажут необходимую помощь. Ситуация находится на особом контроле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: