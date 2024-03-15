Жителей Астаны напугали отключением газа

Пресс-служба акимата Астаны 15 марта 2024 года распространила информацию касательно сообщений о прекращении подачи газоснабжения в некоторые жилые комплексы (ЖК), сообщает Zakon.kz.

Из обращения местных властей следует, что в соцсетях ТОО "Qazaq Zhylu" распространяет сообщение о прекращении подачи газоснабжения с 10:00 18 марта текущего года в ЖК "Family Town", "Будапешт", "Куршевель" и "Cosmic City".

"Данная информация не соответствует действительности. Никаких отключений не будет. В случае попыток дестабилизации ситуации, в отношении компании "Qazaq Zhylu" будут приняты меры в соответствии с законом. Также стоить отметить, что тариф останется на прежнем уровне", – заявили в пресс-службе акимата Астаны.

Кроме того, национальная газораспределительная организация АО "КазТрансГаз Аймак" также готова обеспечить подачу газа по существующей инфраструктуре для указанных жилых комплексов.

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Ранее сообщалось, что астанчане добились снижения тарифов на тепло, так как в ходе анализа деятельности АО "Астана-Теплотранзит" были выявлены нарушения в виде необоснованно полученного дохода из-за увеличения объемов оказываемых услуг, а также в части неправомерного использования средств тарифной сметы, направленных на объекты, не находящиеся на балансе субъекта.