Подростки заблудились в горах под Алматы

В Карасайском районе Алматинской области группа из четырех человек 2008 года рождения сбилась с маршрута во время спуска с гор и заблудилась, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, это случилось в районе "Поляна Терра" на высоте 2650 м над уровнем моря. После получения сигнала на место оперативно выдвинулись:

спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС РК;

сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы.

Связь с подростками поддерживалась, их предполагаемое местонахождение установили в районе Березовой рощи.

"В результате поисково-спасательной операции туристов удалось обнаружить в кратчайшие сроки. Спасатели сопроводили их в безопасную зону и доставили в город. Медицинская помощь никому из них не понадобилась", – говорится в сообщении.

Ранее в горах Алматы спасатели нашли пятерых подростков, связь с которыми пропала во время спуска с пика Кумбель.