Туристы заблудились в горах Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

26 августа на пульт 112 ДЧС г. Алматы поступила информация о том, что группа из четырех человек заблудилась при спуске с пика "Башута", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, преодолев расстояние около 5 км по горной местности спасатели обнаружили заявителей на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря и благополучно спустили их с горы до Шымбулака. "Не нуждавшиеся в медицинской помощи туристы выразили благодарность", – говорится в сообщении. МЧС напоминает: при выходе в горы обязательно изучите свой маршрут, информируйте близких, проверяйте прогноз погоды и берите с собой средства связи. Ранее сообщалось, что бубонной чумой заразился турист в США.

