"Уже с характером": в Алматинском зоопарке родилась тройня амурских тигров

В Алматинском зоопарке произошло долгожданное пополнение: у пары амурских тигров Бентли и Ярги родилась тройня. О радостном событии сотрудники зоосада официально сообщили 27 марта 2026 года, опубликовав в социальных сетях трогательные кадры, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, тигрята появились на свет еще 11 января, однако первые два месяца жизни они находились под строгим присмотром матери в закрытом вольере. Все это время сотрудники зоопарка оберегали покой хищников, давая им окрепнуть в естественных условиях.

"Сейчас тигрятам 2,5 месяца: они чувствуют себя отлично, все еще пьют молоко мамы, но уже пробуют мясо. А главное – малыши уже вышли в большой вольер, чтобы исследовать окружающий мир! Приходите полюбоваться на новое семейство амурских тигров!" – говорится в сообщении.

Подписчики и гости зоопарка с восторгом встретили новость о пополнении, оставив под видео множество теплых комментариев.

В январе зоопарк Алматы рассказывал о новом обитателе – тамандуа.