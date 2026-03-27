#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
События

"Уже с характером": в Алматинском зоопарке родилась тройня амурских тигров

Тройня амурских тигрят в Алматинском зоопарке, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 20:49 Фото: скриншот видео
В Алматинском зоопарке произошло долгожданное пополнение: у пары амурских тигров Бентли и Ярги родилась тройня. О радостном событии сотрудники зоосада официально сообщили 27 марта 2026 года, опубликовав в социальных сетях трогательные кадры, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, тигрята появились на свет еще 11 января, однако первые два месяца жизни они находились под строгим присмотром матери в закрытом вольере. Все это время сотрудники зоопарка оберегали покой хищников, давая им окрепнуть в естественных условиях.

"Сейчас тигрятам 2,5 месяца: они чувствуют себя отлично, все еще пьют молоко мамы, но уже пробуют мясо. А главное – малыши уже вышли в большой вольер, чтобы исследовать окружающий мир! Приходите полюбоваться на новое семейство амурских тигров!" – говорится в сообщении.

Подписчики и гости зоопарка с восторгом встретили новость о пополнении, оставив под видео множество теплых комментариев.

  • Какие хорошенькие кисы.
  • Классно. Поздравляем.
  • От горшка полвершка, а уже с характером, сладкие малыши.
  • Какая прелесть.

В январе зоопарк Алматы рассказывал о новом обитателе – тамандуа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: