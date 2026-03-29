События

Риск паводков, сильный ветер и туман: во всех областях РК объявлено штормовое предупреждение

Фото: pexels
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение во всех 17 областях Казахстана на 30 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Атырау днем ожидаются дождь, гроза, ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на северо-востоке области временами сильный дождь. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

В области Улытау ожидается ветер с порывами 15-18 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер с порывами 15-18 м/с.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На востоке Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер с порывами 15-20 м/с.

В области Абай из-за потепления продолжается интенсивное снеготаяние, реки вскрываются ото льда, ослабевает ледовый режим. Возможны заторы льда, формирование талого и склонового стока, подъем уровня воды, разливы и подтопления.

В Павлодарской области также ожидается активное снеготаяние, формирование талого стока и рост уровней воды на реках. Возможны переливы через дороги и подтопления населенных пунктов, жилых домов и хозяйственных построек.

В Карагандинской области уровень воды в реках Есиль и Талды продолжает расти и приближается к опасным отметкам. При их превышении сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, дорог и объектов, расположенных в поймах рек и ниже по течению.

Ранее синоптики предупредили жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 29 марта.

Мухит Турсынали
