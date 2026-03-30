Общество

Казахстан займет деньги в Исламском банке развития для оснащения гидрогеологической службы

Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно развития национальной гидрогеологической службы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2024 году на базе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) создана национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология", объединившая функции по подземным водам.

"Государственный мониторинг подземных вод осуществляется на базе сети из более чем 4000 наблюдательных скважин, что позволяет контролировать уровень, температуру и качество подземных вод. На основе многолетних наблюдений "Казгидрогеология" регулярно проводит мониторинг и выпускает ежегодный информационный бюллетень с актуальными данными по всем регионам страны", – говорится в ответе.

Также сообщается, что в рамках займа Исламского банка развития предусмотрено оснащение "Казгидрогеологии" современным буровым, каротажным и лабораторным оборудованием, что существенно повысит производственные и мониторинговые возможности отрасли.

О том, как в Казахстане будут искать и оценивать подземные воды, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
