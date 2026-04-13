Десятки миллиардов тенге потратят на развитие ядерной медицины в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по развитию ядерной медицины, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в настоящее время в стране функционируют 5 производственных площадок по выпуску радиофармацевтических препаратов, 12 центров ядерной медицины, оснащенных 24 аппаратами, а также 23 активные палаты.

"С учетом важности оказания онкологической помощи принимаются меры по увеличению диагностических мощностей. По мере расширения инфраструктуры объемы диагностических исследований будут увеличены", – говорится в ответе.

В частности, запланировано:

в 2026 году – до 68 тыс. исследований на 18,8 млрд тенге;

в 2027 году – до 73 тыс. исследований на 20,1 млрд тенге;

в 2028 году – до 134 тыс. исследований на 37 млрд тенге.

"Также ведется работа по утверждению тарифов на диагностические исследования с применением новых радиофармацевтических препаратов. В целях совершенствования службы ядерной медицины утверждена Дорожная карта по развитию ядерной медицины на 2026-2031 годы. В ее рамках предусмотрены поэтапные меры по формированию устойчивой национальной системы ядерной медицины, охватывающей весь цикл услуг – от развития инфраструктуры и расширения производства радиофармацевтических препаратов до внедрения современных диагностических технологий и укрепления кадрового потенциала", – добавил премьер.

Об основных достижениях Казахстана в сфере ядерной медицины читайте в материале.