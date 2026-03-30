Общество

Минтруда выступило со срочным заявлением о пенсиях в Казахстане

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 14:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана выступило с разъяснительным заявлением по поводу распространяемой в социальных сетях и на видеохостингах информации о введении 20-процентного удержания из пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, неизвестные лица, используя технологии deepfake, распространяют видеоролики с информацией о том, что солидарные пенсионные выплаты якобы будут уменьшены на 20%.

В ответ в МТСЗН сегодня, 30 марта 2026 года, в официальном сообщении заявляют:

"Это не соответствует действительности".

Кроме того, казахстанцев в очередной раз просят доверять информации только из официальных источников.

"Распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством".Пресс-служба МТСЗН РК

В МТСЗН добавили, что 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составил 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.

В последнее время министерству приходится часто комментировать недостоверные данные из соцсетей. Так, в конце февраля специалисты отвечали на рассылку о новых выплатах по 432 тысячи.

Минтруда ответило на слухи об отмене ежегодного отпуска в Казахстане

Также было распространено предупреждение для граждан о ложных схемах получения социальных выплат.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
