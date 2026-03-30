Минтруда выступило со срочным заявлением о пенсиях в Казахстане
Как оказалось, неизвестные лица, используя технологии deepfake, распространяют видеоролики с информацией о том, что солидарные пенсионные выплаты якобы будут уменьшены на 20%.
В ответ в МТСЗН сегодня, 30 марта 2026 года, в официальном сообщении заявляют:
"Это не соответствует действительности".
Кроме того, казахстанцев в очередной раз просят доверять информации только из официальных источников.
"Распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством".Пресс-служба МТСЗН РК
В МТСЗН добавили, что 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составил 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.
В последнее время министерству приходится часто комментировать недостоверные данные из соцсетей. Так, в конце февраля специалисты отвечали на рассылку о новых выплатах по 432 тысячи.
Также было распространено предупреждение для граждан о ложных схемах получения социальных выплат.